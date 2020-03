Pinheiral começa vacinação contra a gripe em idosos

Matéria publicada em 20 de março de 2020, 17:00 horas

Pinheiral– De acordo com orientação do Ministério da Saúde, a prefeitura começa na segunda-feira (23) a vacinação contra a gripe em idosos. A campanha tem o objetivo de aumentar a imunidade da população e, ao mesmo tempo, reduzir a circulação do vírus influenza. A vacina será disponibilizada em todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade.

A primeira fase da campanha de vacinação tem como público-alvo os idosos acima de 60 anos e trabalhadores da Saúde. A expectativa é vacinar cerca de 2.600 pessoas nesta primeira etapa em Pinheiral.

– Pedimos a população ter consciência e procurar as unidades com calma para não gerar aglomeração. Vamos respeitar a faixa etária da vacinação. Nesta primeira etapa o público-alvo são idosos e profissionais da saúde. Estamos preparados também para realizar a vacinação nos pacientes acamados e impossibilitados de sair de casa. Lembrando, que é importante levar a carteira de vacinação – destacou enfermeira e coordenadora do Programa de Imunização do Município, Márcia Abbado.

A segunda fase da vacinação que tem a expectativa de ser realizada a partir do dia 16 de abril terá como público-alvo professores, profissionais da segurança e portadores de doenças crônicas. A terceira fase que começará no dia 09 de maio, será para crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas e adultos de 55 a 59 anos de idade.