Pinheiral comemora aniversário de emancipação durante o mês de junho

Matéria publicada em 1 de junho de 2021, 09:23 horas

Pinheiral – Pinheiral completa 26 anos de emancipação-político-administrativa com atrações musicais e culturais virtuais, além de atividades esportivas com arrecadação de alimentos para famílias em vulnerabilidade social. As atrações serão realizadas no decorrer deste mês e começam nesta terça-feira, dia o1, com abertura das inscrições gratuitas para o concurso “Minha história faz a história de Pinheiral”. Poderão participar maiores de 15 anos, com relatos de história envolvendo a cidade. A programação segue na quarta-feira, 02, até o dia 18, com inscrições para o XX Concurso de Poesia, com o tema “Valorizando a Vida em Tempos de Pandemia”.

Já no dia 7 de junho, será o lançamento do Projeto de Fotografia “26 Anos de Pinheiral”, onde o participante deverá demonstrando seu carinho por Pinheiral e incentivo ao turismo na cidade. A programação segue no dia 8, com o lançamento do site em formato de catálogo virtual do artesanato de pinheiral, uma iniciativa também da Lei Aldir Blanc. Haverá ainda programação dentro do projeto “Pinheiral Live Festival 2” com shows musicais transmitidas pela rede social oficial da prefeitura, entre outros eventos, que podem ser conferidos no site do município.

“Infelizmente a pandemia da Covid-19, mais uma vez nos impede de realizar como nos moldes anteriores, a nossa tradicional festa de aniversário de Pinheiral. Por isso, preparamos uma programação seguindo todos os protocolos de saúde para evitar o contágio e propagação do coronavírus, que será realizada durante todo o mês de junho em celebração a essa cidade que tanto amamos como, por exemplo, o lançamento do projeto inédito “Live Assistencial em Prol dos Músicos de Pinheiral”, que concederá um auxílio financeiro tendo como base o auxílio emergencial para artistas pago pelo Governo Federal. Convido a todos a participar e a dedicar um pouco de amor e carinho durante esse momento difícil ao qual estamos vivendo”, disse o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa.