Pinheiral dará início às aulas remotas na rede municipal de ensino

Pinheiral – A Secretaria Municipal de Educação (SME) anunciou o início das aulas remotas valendo carga horária. A ação, com data prevista para ter início em 12 de agosto, é para evitar que os alunos voltem para as salas de aula, até que haja segurança para o retorno das atividades presenciais, mediante autorização da Secretaria Municipal de Saúde.

Para isso, diretores e orientadores pedagógicos das escolas estão participando de reuniões e recebendo orientações quanto à implementação das atividades. Nesse período os diretores, orientadores pedagógicos e educacionais das escolas irão realizar reuniões com os professores de todos os segmentos para orientação e condução dos processos de implementação das diretrizes estabelecidas pela SME.

A SME informou também que nas primeiras semanas serão relembrados os conteúdos do primeiro bimestre para que depois seja iniciado o novo conteúdo. Além disso, as escolas estarão à disposição dos pais, responsáveis e alunos que desejem tirar dúvidas ou precisem de auxílio referente ao tema.

Prática

Assim como as atividades online ofertadas anteriormente por meio da ferramenta Google Classroom, os novos conteúdos também serão disponibilizados primeiro via online na mesma plataforma através de um calendário semanal que determinará a postagem dos materiais. O link de acesso à plataforma ficará disponível nos canais de comunicação oficiais da prefeitura através do site https://www.pinheiral.rj.gov.br/, do facebook https://www.facebook.com/PrefeituradePinheiralOficial e do instagram https://www.instagram.com/prefeituradepinheiral/. Após essa etapa, os que não possuem internet poderão receber a versão impressa do material.

À medida faz parte da 3º etapa do cronograma de execução do planejamento feito para o período de pandemia causado pela Covid-19, e teve deliberação feita pelo Conselho Municipal de Educação, que concordou com a utilização de aulas remotas aos alunos. Segundo Fernando Cabral, secretário da Secretaria Municipal de Educação, sem a autorização do conselho nenhuma escola pode ministrar aulas remotas.

“É bom ressaltar que sem essa deliberação feita pelo Conselho Municipal de Educação autorizando a utilização de aulas remotas, nós estávamos incapacitados de utilizar demais plataformas para ministrar os conteúdos”, explicou.

Agora, a partir da utilização das aulas remotas e visando garantir o ano letivo, a carga horária começará a ser contabilizada na terceira semana de agosto, a partir do dia 12. Ainda de acordo com o secretário da SME, o foco será nos alunos de 9º ano.

“Por serem alunos que estão prestes a ir para o Ensino Médio, neste primeiro momento nós vamos dar foco aos alunos de 9º ano, visto que, por esse motivo não vamos conseguir recuperar o conteúdo perdido este ano no próximo, em 2021. Então, será feito um trabalho direcionado com discussão de conteúdo para esses estudantes”, informou.