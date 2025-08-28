Pinheiral discute utilização de recursos da Política Nacional Aldir Blanc

Pinheiral – A Secretaria de Cultura e Turismo de Pinheiral promoveu, na quarta-feira (27), a Audiência Pública da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O objetivo do encontro foi elaborar o Plano Anual de Aplicação de Recursos (PAAR), ao definir como serão utilizados os recursos destinados ao fomento da cultura local. A reunião, realizada no auditório da sede da Prefeitura, contou com a participação de produtores culturais, artistas e representantes de diversos segmentos.

A secretária de Cultura e Turismo, Aline Gouvêa, destacou o impacto da presença da comunidade, ao reforçar que o evento foi um espaço essencial para diálogo, escuta e construção coletiva das políticas culturais.

“A participação de cada representante da cultura é essencial para garantirmos que os recursos sejam aplicados de forma justa, eficiente e transparente. Este é um momento de construção coletiva das políticas culturais da nossa cidade, além de servir para esclarecer dúvidas e trocar experiências”, afirmou a secretária.

O encontro reforçou, também, o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Turismo, que já realizou iniciativas como o Mapeamento Cultural 2025 e a Consulta Pública da PNAB – Ciclo 2, garantindo que novos agentes culturais sejam cadastrados, participem de editais e que a população contribua para a definição das prioridades culturais do município. Essas ações fortalecem o diálogo, ampliam a participação e asseguram que os recursos sejam aplicados de forma justa e eficiente, promovendo o desenvolvimento da cultura em Pinheiral.

“A Política Pública Cultural de verdade é feita com a participação dos agentes culturais, que já se envolveram participando do Mapeamento Cultural, da Consulta Pública e finalizando na Audiência de hoje. Baseados nestes dados e escutas, o Conselho de Cultura foi o responsável por definir o plano de ação do Ciclo de 2026 atingindo todos os segmentos. Lembrando que este recurso é Federal, direito do agente cultural. Estamos no segundo ciclo, ainda teremos mais 3 ciclos a frente”, disse, Silvio Nogueira, diretor de Projetos, Convênios e Eventos e Presidente do Conselho de Cultura.