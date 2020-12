Pinheiral distribui livros educacionais para crianças assistidas pelos Cras

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2020, 15:26 horas

Pinheiral- As crianças assistidas pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) receberam kits de atividades recreativas com livros educacionais para colorir. Os temas abordados foram o novo coronavírus, trabalho infantil, alimentação saudável e a responsabilidade de preservação da água. A distribuição aconteceu nesse mês através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

– Nosso objetivo é manter o vínculo criado com nossos usuários e trabalhar a prevenção e orientação quanto a Covid-19 com as famílias. Dessa forma, continuamos perto e mantendo o trabalho dessa política tão importante e pertinente em todos os momentos da nossa sociedade. Agradeço a todas as nossas equipes que estão sempre pensando meios e estratégias diferenciadas para prosseguirmos com os acompanhamentos – agradeceu Patrícia Rivello, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.