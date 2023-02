Pinheiral: Feira dos Artesãos terá ‘esquenta’ para o Carnaval com encontro de blocos - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2023, 17:55 horas

O evento é realizado mensalmente na Praça Luiz Gonzaga, Centro

Pinheiral – A Feira dos Artesãos de Pinheiral deste mês será realizada neste sábado (11), e terá ‘esquenta’ para o Carnaval com encontro de blocos carnavalescos. O evento é promovido mensalmente pela Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT) de Pinheiral, na Praça Luiz Gonzaga, Centro, (ao lado da Secretaria de Saúde) a partir das 8h, junto da tradicional Feira dos Agricultores.

A partir das 13 horas, haverá um ‘esquenta’ para o Carnaval e terá a presença da Viatura do Chopp, patrocinando o show do Grupo F Samba.

As feiras reúnem os artesãos do município com a exposição de seus produtos, incluindo o artesanato gastronômico. Atualmente estão cadastrados na SEMECULT mais de 80 profissionais do ramo. O objetivo da feira, promovida periodicamente com toda estrutura fornecida pela secretaria, é aquecer a venda do artesanato local e incentivar o turismo da cidade.