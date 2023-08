Pinheiral ganha aparelhos de Raios-X e esterilização para as Unidades Básicas de Saúde da Família

Pinheiral – Os pacientes atendidos nas nove Unidades Básicas de Saúde (UBSF) e no Centro Especializado Odontológico (CEO), de Pinheiral que ofertam o serviço de odontologia contam agora com novos equipamentos para a realização de Raios-X. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, equipou as unidades com aparelhos de Raios-X e autoclave (ferramenta que realiza a esterilização de diversos tipos de materiais). Foram adquiridos 15 aparelhos de radiografia e 15 para esterilização de instrumentos. O objetivo é aprimorar o atendimento odontológico e proporcionar mais conforto aos pacientes.

Os utensílios irão auxiliar na realização de endodontia (tratamento de canal), na cirurgia para extrações dentárias, além de identificar lesões clínicas, ósseas e as que os profissionais não conseguem detectar visivelmente.

Nas UBSF de Pinheiral são realizados, em média, 2.700 atendimentos mensais, com serviços que abrangem toda a parte clínica, como limpeza, extração, pré-natal odontológico e orientações de higiene bucal com aplicação de flúor. Para ser atendido, basta comparecer a uma unidade de saúde e marcar a consulta.

A gerente do Centro Especializado Odontológico (CEO), Suzanne Dominguetti, afirma que o uso do Raios-X é de extrema relevância no cotidiano do dentista, pois, nem sempre, as doenças bucais são descobertas com simples exame clínico.

“A aquisição dos novos aparelhos vão trazer modernização e agilidade no atendimento, uma vez que a exemplo do Raios-X, conseguiremos possibilitar um diagnóstico com maior agilidade” destacou.

Para o secretário da pasta, Everton Alvin, os equipamentos são essenciais para agilizar os atendimentos que são realizados nas unidades.

“O Raios-X é importante porque é mais um recurso diagnóstico para o dentista, ajuda a definir o melhor procedimento para cada caso, trazendo mais segurança para o profissional e para o paciente, agilizando assim o atendimento, além de oferecer informações mais precisas, o exame radiográfico garante um melhor diagnóstico”, afirmou.