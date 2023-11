Pinheiral inicia segunda etapa da vacinação contra febre aftosa - Diário do Vale

Pinheiral – A Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural (SEMADER) iniciou a 2ª etapa da vacinação contra a febre aftosa, uma doença infecciosa aguda que causa febre seguida pelo aparecimento de vesículas (aftas), principalmente na boca e nos pés de animais de casco fendido. Esta etapa segue até o dia 30 de novembro e possui o objetivo de vacinar os rebanhos bovinos e bubalinos de até dois anos de idade.

A vacinação é gratuita e realizada pelos técnicos da SEMADER. Os interessados na vacinação dos animais devem realizar o agendamento pelo telefone (24) 99987-0168 ou comparecer à secretaria, localizada na Rodovia Benjamin Constant, nº4703, Km 05, de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas. Já os produtores que optarem por comprar a vacina e aplicar por conta própria, deverão entregar a declaração e nota fiscal de forma presencial no posto municipal ou núcleo de defesa agropecuária.

A imunização é obrigatória e o produtor rural poderá ser penalizado caso não realize a imunização do rebanho.

Patrícia de Queiroz Ribeiro Mattos, médica veterinária da pasta, falou sobre a importância da imunização dos rebanhos.

“Esta segunda etapa da campanha contra febre aftosa é destinada a todos bovinos e bubalinos (búfalos) com até 24 meses de idade. Solicitamos aos produtores que agendem conosco na SEMADER a data e horário para imunização dos animais. A vacina é gratuita e será realizada durante o mês de novembro. É importante lembrar que mesmo não possuindo animais na faixa etária envolvida nesta etapa (até 2 anos), o produtor deverá informar a quantidade de animais existentes em sua propriedade a fim de realizar a atualização cadastral e declaração de seu rebanho. Este trabalho de parceria entre Prefeitura e produtor vem sendo realizado com sucesso na vacinação contra febre aftosa. Esperamos manter os índices elevados de imunização do rebanho de Pinheiral”, destacou.