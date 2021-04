Pinheiral inicia vacinação contra a gripe com ‘Dia D’ no sábado, dia 17

Matéria publicada em 13 de abril de 2021, 15:59 horas

Pinheiral – A Prefeitura de Pinheiral, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, iniciará a primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe (Influenza) com o Dia D neste sábado, dia 17. Todas as Unidades Básicas de Saúde da Família estarão abertas das 8 às 12 horas para vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filho há pouco tempo). A estratégia do Dia D tem por objetivo diminuir o fluxo nas unidades durante a semana e evitar aglomerações.

Para atender ao público-alvo desta primeira etapa da vacinação, o município recebeu nesta terça-feira, 13.900 doses do imunizante.

Para receber a vacina basta comparecer à Unidade de Saúde referência do seu bairro com o cartão de vacinação em mãos. Durante a semana a campanha segue nas unidades de segunda a sexta-feira no período das 8 às 17 horas.

“É muito importante essa vacinação para todo o público alvo, pedimos especialmente para as gestantes e mães das crianças de seis meses até seis anos comparecerem às unidades para receberem a vacina. Para não acontecer muita aglomeração nas unidades básicas, as pessoas podem entrar em contato com sua unidade para saber o melhor horário para receber a vacina”, disse Marcia Abbado, enfermeira e coordenadora do Programa de Imunização do Município.