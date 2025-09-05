Pinheiral lança festival de curtas “EduCannes” para estudantes

Pinheiral – A Secretaria de Educação e Inovação de Pinheiral lançou o festival de curtas-metragens “EduCannes – Refletindo o Presente e Construindo o Futuro”, iniciativa que promete movimentar a rede municipal de ensino. Voltado para estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), o festival tem como objetivo estimular a produção audiovisual, valorizar a criatividade, fortalecer a cidadania digital e incentivar a reflexão crítica sobre temas sociais, culturais e ambientais.

Cada unidade escolar deverá participar com pelo menos um projeto, podendo inscrever mais de um curta-metragem. As inscrições começam hoje e seguem abertas até 10 de outubro, por meio de formulário online. Os trabalhos deverão ter no máximo 10 minutos de duração e ser produzidos exclusivamente por estudantes, com possível orientação de professores.

As produções serão divididas em cinco categorias, com temas específicos: “Semeando o Amanhã”, para a Educação Infantil; “Pequeno Cidadão”, para o Fundamental I; “Adolescendo”, para estudantes do 6º ao 8º ano; “Meu Futuro”, para o 9º ano; e “Futuração”, para a Educação de Jovens e Adultos.

A avaliação levará em conta critérios como criatividade, originalidade, qualidade técnica, clareza da mensagem e participação efetiva dos estudantes. Os vencedores de cada categoria receberão certificados, prêmios culturais e um passeio ao parque “A Terra dos Dinos”, em Miguel Pereira. A cerimônia de exibição e premiação acontecerá no dia 8 de novembro, em evento público com apresentação dos filmes finalistas.

Para o secretário de Educação e Inovação, Luciano Marins, o festival representa um marco para a rede municipal. “O EduCannes é muito mais do que um festival de curtas. Ele é uma oportunidade de dar voz e vez aos nossos estudantes, incentivando-os a usar a linguagem audiovisual para refletir sobre o presente e sonhar com o futuro. Queremos despertar talentos, mas também estimular valores como cooperação, ética e cidadania digital”, destacou.

Luciano reforçou ainda que a iniciativa está alinhada ao compromisso da Secretaria em integrar tecnologia e inovação ao processo de aprendizagem. “Vivemos em uma sociedade cada vez mais conectada, e é fundamental que nossos alunos sejam não apenas consumidores de conteúdos digitais, mas também produtores conscientes e criativos. O EduCannes vem para aproximar a escola desse universo e mostrar que a educação pode ser inovadora, transformadora e inspiradora”, completou.