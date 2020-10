Pinheiral libera prática de esporte coletivo

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 13:02 horas

Pinheiral – O Decreto Municipal, nº 2.908, permite a realização de atividades esportivas, coletivas ao ar livre (campos, quadras, entre outros. As atividades devem ocorrer, preferencialmente, próximo às residências dos praticantes. Não será permitido, porém, público nas arquibancadas ou próximo às quadras e campos de futebol.

Os atletas devem utilizar máscara e manter o espaçamento, no vestiário, mínimo de um metro e meio. Outra proibição é a utilização coletiva de bebedouros, equipamentos, vestuário, garrafas de água e afins.

Também é obrigatório a implantação de lavatório com água e sabão, detergente neutro ou álcool em gel 70%, na entrada dos vestiários. Após o término da atividade esportiva os espaço deve ser higienizado.

A desinfecção deve ser realizada logo após a limpeza com água e sabão ou detergente neutro, podendo ser feita com produtos à base de cloro, como o hipoclorito de sódio, álcool líquido a 70% ou outro desinfetante padronizado pela ANVISA.

O descumprimento das medidas de prevenção à Covid-19 poderá acarretar em multa com base no artigo 142 e artigo 143-B, ambos do Código de Postura (Lei Municipal nº 387, de 05 de janeiro de 2007), no valor correspondente a 100 URF, atualmente, R$ 388,00, por cada descumprimento específico. Em casos de reincidência fica autorizado o fechamento do espaço público ou da entidade privada.