Pinheiral prepara cemitério para visitação no Dia de Finados

Pinheiral – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) de Pinheiral concluiu diversas melhorias no cemitério municipal e nas capelas mortuárias da cidade para receber os familiares e amigos que desejam prestar homenagens aos seus entes queridos que já faleceram no Dia de Finados. A realização dos serviços, contou com o apoio das equipes da Secretaria de Serviços Públicos e dentre as melhorias foram realizados serviços de jardinagem, poda de árvores, limpeza e pintura das capelas e dos túmulos. O cemitério está localizado no bairro Centro e estará aberto das 7 às 19h para receber os visitantes.

Também será realizada a Santa Missa de Finados na nova capela mortuária a partir das 8h e os funcionários estarão à disposição para orientar os visitantes.

A administradora do cemitério municipal e da funerária, Mônica Fernandes, explica que os serviços realizados visam proporcionar um ambiente limpo e mais acolhedor.

– O Dia de Finados é um período de reflexão e memórias e esperamos que esse dia seja vivenciado de forma honrada e tranquila. Portanto, essas ações visam não apenas à organização dos espaços, mas também à segurança de todos os presentes, promovendo um ambiente limpo e mais acolhedor. Agradecemos a todos que se empenharam para a conclusão dos trabalhos- disse Mônica.

O Cemitério Municipal de Pinheiral, um dos mais antigos da região Sul Fluminense, funciona de segunda a sexta-feira, de 7 às 19h, contato pelo número (24)3356 0168 e para contato com a funerária pelos telefones(24) 99865-8482 e (24) 99987-3505, que ficam disponíveis 24 horas por dia.