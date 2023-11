Pinheiral promove ação em alusão à não violência contra a mulher

Pinheiral – Em alusão ao Dia Internacional da Não Violência contra a mulher, que será celebrado em 25 de novembro, a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), da Prefeitura de Pinheiral, Patrícia Rivello, juntamente com a coordenadora e assistente social da Coordenadoria da Mulher, Laís Marques, foram convidadas a visitarem as instalações das unidades da fábrica Cinbal de Volta Redonda e Pinheiral na última quinta-feira (23), onde realizaram, na ocasião, uma palestra e roda de conversa para as mulheres da empresa acerca da Lei Maria da Penha e da não violência contra a mulher e tiveram ainda a oportunidade de divulgar sobre os trabalhos que são desenvolvidos pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e Coordenadoria da Mulher do município.

A Coordenadoria da Mulher realiza um trabalho de prevenção, orientação e campanhas para alertar a população sobre os diversos tipos de violência que são cometidos contra as mulheres.

De acordo com a secretária da pasta, Patrícia Rivello, abordar esse tema é sempre importante, além de oportunizar às mulheres mais informações sobre o assunto.

– É sempre importante estarmos em contato com a sociedade civil, sejam empresas, comunidades e associações com este trabalho para levarmos cada vez mais a conscientização para a sociedade dentro deste contexto da violência contra as mulheres- disse.