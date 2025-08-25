segunda-feira, 25 agosto 2025
Fale conosco

Pinheiral promove capacitação de merendeiras sobre aproveitamento dos alimentos

Formação prática ensina técnicas sustentáveis para enriquecer a alimentação escolar

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação

Pinheiral – Merendeiras da rede municipal de educação participaram de uma capacitação prática voltada ao aproveitamento integral dos alimentos. A iniciativa, promovida pela Prefeitura em parceria com o UniFOA e o curso de Nutrição, apresentou formas de transformar cascas, talos e folhas em pratos nutritivos para a merenda escolar.

A atividade ocorreu no laboratório de Técnica Dietética, onde as participantes foram divididas em grupos para preparar receitas como bife de casca de banana, purê de banana, farofa de talos e folhas, doce e suco de melancia.

O objetivo da iniciativa vai além de reduzir o desperdício de alimentos. Ela busca capacitar as merendeiras a utilizar integralmente frutas, legumes e verduras, transformando cascas, talos e folhas em pratos criativos e nutritivos. Com essa formação prática, as profissionais aprendem técnicas que elevam a qualidade das refeições servidas nas escolas, garantindo pratos mais saudáveis e saborosos para os estudantes. Além disso, a ação promove a conscientização sobre sustentabilidade e consumo responsável, fortalecendo hábitos que contribuem para a preservação do meio ambiente e o aproveitamento máximo dos recursos disponíveis. Dessa forma, a capacitação alia educação, nutrição e responsabilidade ambiental, impactando positivamente toda a comunidade escolar.

A nutricionista da Secretaria de Educação, Rachel, comentou que a capacitação foi essencial para o desenvolvimento de habilidades no preparo de refeições nutritivas. “Essa formação é fundamental para que nossas merendeiras desenvolvam habilidades práticas no aproveitamento integral dos alimentos. Além de preparar refeições mais nutritivas, elas aprendem a utilizar talos, cascas e folhas que muitas vezes seriam descartados, contribuindo diretamente para a redução do desperdício e para uma alimentação mais sustentável nas escolas”, disse.

O secretário de Educação e Inovação, Luciano Marins, acrescentou que a iniciativa também investe na qualidade nutricional da merenda escolar. “Investir na formação das merendeiras vai muito além da prática na cozinha. É investir na qualidade da alimentação das nossas crianças, na conscientização sobre sustentabilidade e na valorização profissional dessas mulheres que desempenham um papel essencial nas escolas. A Prefeitura de Pinheiral tem orgulho de promover iniciativas que unem educação, saúde e responsabilidade ambiental”, informou.

 

Você também pode gostar

Agosto Lilás: VR realiza encontro com mulheres da...

Hospital São João Batista realiza nove cirurgias de...

Desaparecimentos no Brasil sobem 4% em 2024

Barra Mansa inicia mutirão gratuito de mamografias e...

Angra promove VII Seminário Angra em Ação para...

Volta Redonda realiza mutirão de cidadania com mais...

Barra Mansa recebe ‘Descarte Solidário’ neste sábado na...

Parada LGBTQIA+ de VR precisa de apoio para...

UniFOA realiza 3ª Semana Acadêmica da Escola de...

Semana da Pessoa com Deficiência leva inclusão à...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996