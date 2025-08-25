Pinheiral promove capacitação de merendeiras sobre aproveitamento dos alimentos

Pinheiral – Merendeiras da rede municipal de educação participaram de uma capacitação prática voltada ao aproveitamento integral dos alimentos. A iniciativa, promovida pela Prefeitura em parceria com o UniFOA e o curso de Nutrição, apresentou formas de transformar cascas, talos e folhas em pratos nutritivos para a merenda escolar.

A atividade ocorreu no laboratório de Técnica Dietética, onde as participantes foram divididas em grupos para preparar receitas como bife de casca de banana, purê de banana, farofa de talos e folhas, doce e suco de melancia.

O objetivo da iniciativa vai além de reduzir o desperdício de alimentos. Ela busca capacitar as merendeiras a utilizar integralmente frutas, legumes e verduras, transformando cascas, talos e folhas em pratos criativos e nutritivos. Com essa formação prática, as profissionais aprendem técnicas que elevam a qualidade das refeições servidas nas escolas, garantindo pratos mais saudáveis e saborosos para os estudantes. Além disso, a ação promove a conscientização sobre sustentabilidade e consumo responsável, fortalecendo hábitos que contribuem para a preservação do meio ambiente e o aproveitamento máximo dos recursos disponíveis. Dessa forma, a capacitação alia educação, nutrição e responsabilidade ambiental, impactando positivamente toda a comunidade escolar.

A nutricionista da Secretaria de Educação, Rachel, comentou que a capacitação foi essencial para o desenvolvimento de habilidades no preparo de refeições nutritivas. “Essa formação é fundamental para que nossas merendeiras desenvolvam habilidades práticas no aproveitamento integral dos alimentos. Além de preparar refeições mais nutritivas, elas aprendem a utilizar talos, cascas e folhas que muitas vezes seriam descartados, contribuindo diretamente para a redução do desperdício e para uma alimentação mais sustentável nas escolas”, disse.

O secretário de Educação e Inovação, Luciano Marins, acrescentou que a iniciativa também investe na qualidade nutricional da merenda escolar. “Investir na formação das merendeiras vai muito além da prática na cozinha. É investir na qualidade da alimentação das nossas crianças, na conscientização sobre sustentabilidade e na valorização profissional dessas mulheres que desempenham um papel essencial nas escolas. A Prefeitura de Pinheiral tem orgulho de promover iniciativas que unem educação, saúde e responsabilidade ambiental”, informou.