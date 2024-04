Pinheiral promove Dia D de vacinação contra gripe neste sábado

Pinheiral – A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza, neste sábado 13, o Dia D de vacinação contra a gripe INFLUENZA. As 10 UBSF (Unidades Básicas de Saúde da Família) estarão abertas das 8h às 16h30 e todas as pessoas a partir de seis meses de idade poderão receber a imunização.

You may also like