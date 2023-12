Pinheiral promove festa de encerramento do ano letivo para os alunos atendidos pela Educação Especial

Pinheiral – Para celebrar o fim do ano letivo de 2023 com os alunos atendidos pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE), a Secretaria de Educação (SME) de Pinheiral realizará na próxima quarta-feira (6), na Biblioteca Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa, uma festa de encerramento para os 181 alunos do (AEE) do município. Com o tema: “No mundo encantado do AEE”, o evento, que acontecerá em dois horários, das 08 às 11h e das 14 às 17 horas, contará ainda com a chegada do Papai Noel para animar as crianças e possui o objetivo principal de reunir pais, alunos e responsáveis para um momento de diversão e comemoração.

Durante o encontro, os professores irão se caracterizar de personagens infantis, além de apresentações de dança terapia, brincadeiras, entrega dos relatórios anuais, entre outros.

O AEE é um dos serviços prestados pela SME para atender aos estudantes com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação, que estão matriculados em escolas municipais de ensino regular.

Para o secretário da pasta, Fernando Cabral, a realização da festa visa trazer acolhimento e oportunidades igualitárias para os alunos.

– Será um momento bem especial e dedicado aos alunos que são atendidos pela Educação Especial da rede escolar do município, como também aconteceu em setembro, mês que foi dedicado à inclusão da pessoa com deficiência, quando realizamos diversas ações com foco em alertar a população acerca deste tema. Temos muito o que avançar e ações como esta, servem para fortalecer a relação entre os pais e os estudantes. Esperamos contar com a presença dos responsáveis e principalmente dos nossos alunos que são os motivos dos esforços constantes de toda a secretaria em busca de melhorias- destacou.

De acordo com a pedagoga da Equipe Multidisciplinar da SME, Frances Marcato, a festa oferece um espaço cultural dedicado à participação dos alunos que são atendidos pela rede.

– Nosso objetivo é de confraternizar e comemorar os avanços que nossos estudantes alcançaram, realizaremos esta festividade como mais um momento em que os alunos da Educação Especial possam expressar suas diferentes habilidades mostrando que todos são capazes de avançar. Vale ressaltar a importância da participação das famílias em parceria com os professores de AEE, levando os alunos nos atendimentos e acompanhando também o processo educativo nas salas de aula regular. Os professores de AEE têm um papel fundamental nesse processo, acolhendo e orientando as famílias e nossos alunos a persistirem no acompanhamento e na realização de todas as atividades propostas – disse.