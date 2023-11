Pinheiral promove 'Outlet' de Ofertas em dezembro - Diário do Vale

Pinheiral – A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Associação Comercial Industrial e Agropastoril (ACIAP), irão promover o primeiro “Outlet” Pinheiral, no próximo dia 10, com o objetivo de fomentar as vendas do comércio local e oferecer descontos aos moradores. Ao invés do fechamento de toda a extensão da Avenida Nilton Penna Botelho, local onde aconteceu as últimas edições do Domingo de Diversão e Compras, neste novo formato, todo o comércio do município será contemplado e poderá participar da ação com as lojas abertas. Além disso, o evento contará com a passagem do Papai Noel pelos estabelecimentos, cupons promocionais e horário de funcionamento diferenciado

A Campanha de Natal da cidade terá como tema “Natal é Conexão” e será lançada em 25 de novembro com o objetivo principal é conectar as famílias e amigos com o comércio local. O horário de funcionamento também será alterado a partir do dia 11, onde os comerciantes poderão manter as lojas abertas de segunda à sábado das 08 às 20 horas e aos domingos, das 08 às 18 horas e entre os dias 21 e 24 de dezembro, das 08 às 21 horas.

De acordo com o secretário da pasta, Júlio Barbosa, o intuito em realizar uma ação diferenciada é para incentivar os moradores a prestigiarem o comércio local e oportunizar a todos os comerciantes espalhados pelos bairros da cidade a chance de aumentar as vendas e os lucros.

– Será um evento novo, completamente diferente do que realizamos nas edições do Domingo de Diversão e Compras. Esperamos que os lojistas aproveitem para colocar à venda produtos que chamem a atenção dos consumidores e que possamos superar as vendas do Natal do ano anterior. Que os moradores possam sair de casa para aproveitar essa novidade que foi pensada com muito carinho para que eles tenham mais tempo para escolher os presentes – disse.

A presidente da ACIAP de Pinheiral, Kelen Nunes, destaca que a campanha propõe o renascimento do clima natalino por meio de pequenas ações como a decoração da fachada dos comércios locais para estimular os clientes a se conectarem e a entrarem no clima do Natal.

– A ACIAP-Pinheiral lançou o “Natal é conexão”, que vai prestigiar os comerciantes, consumidores e toda a cidade. As lojas estarão decoradas com bandeiras e os consumidores poderão aproveitar os produtos com diversas promoções. Temos a certeza que o público irá participar conosco dessa ação tão especial- destacou.