Pinheiral realiza atividades em comemoração à Lei Maria da Penha

Matéria publicada em 9 de agosto de 2021, 10:02 horas

Pinheiral – Em alusão aos 14 anos da Lei Maria da Penha a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), em parceria com a Coordenadoria da Mulher e os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) dos bairros, inicia nesta segunda-feira, 09, a campanha Agosto Lilás, cujo objetivo é orientar para a prevenção da Violência doméstica e familiar. A ação segue até o dia 23 de agosto.

A programação tem início com uma ação em frente a SMASDH, Rua Bulhões de carvalho, 151, Rolamão, em parceria com CRAS Centro, com orientação por meio da distribuição de materiais informativos. Nos dias 16 de agosto, a mesma ação será realizada na área rural também com o apoio do CRAS Centro e no dia 18 de agosto, no Cruzeiro pelo CRAS do bairro. Já no dia 23, marcando o encerramento das atividades, o evento informativo será realizado no Parque Maíra pelo CRAS do bairro.

Segundo Patrícia Rivello, secretária da pasta, a campanha Agosto Lilás será um alerta acerca da prevenção da Violência doméstica e familiar.

“Os registros de violência praticada contra a mulher no ambiente doméstico aumentaram durante o isolamento social devido à pandemia da Covid-19. Diante dessa realidade realizaremos a campanha Agosto Lilás no mês de agosto, em alusão aos 14 anos de Lei Maria da Penha”, disse Patrícia Rivello.