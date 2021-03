Pinheiral recebe 610 doses de vacina contra Covid-19

Matéria publicada em 18 de março de 2021, 12:07 horas

Idosos acima de 81 anos recebem a segunda dose da vacina

Pinheiral – A equipe da Vigil√Ęncia em Sa√ļde, da Secretaria Municipal de Sa√ļde, da Prefeitura Municipal de Pinheiral, recebeu na manh√£ desta quinta-feira, 18 de mar√ßo, 610 novas doses da vacina CoronaVac, que ser√° destinada √† aplica√ß√£o da segunda dose em idosos, acima dos 81 anos.

As doses extras ser√£o utilizadas para dar continuidade √†s primeiras doses do grupo com idades de 74 e 73 anos que ter√° in√≠cio nesta sexta-feira, 19, nas Unidades B√°sicas de Sa√ļde da Fam√≠lia. A SMS ressaltou que a vacina√ß√£o atende ao p√ļblico-alvo definido em informe t√©cnico do Minist√©rio da Sa√ļde.

Para a administra√ß√£o da segunda dose em idosos com idade acima dos 81 anos, a vacina√ß√£o segue com a estrat√©gia adotada pela √ļltima vez, ou seja, as doses ser√£o aplicadas na resid√™ncia dos pacientes em uma a√ß√£o da equipe das Unidades de Sa√ļde da Fam√≠lia e Vigil√Ęncia em Sa√ļde.

O secret√°rio de Sa√ļde, Everton Alvim, disse que o refor√ßo das doses ser√° imprescind√≠vel para concluir a vacina√ß√£o dos idosos com mais de 81 anos e avan√ßar para outras faixas et√°rias. ‚ÄúVamos conseguir completar a imuniza√ß√£o de mais idosos com a segunda dose. A cada nova remessa que chega conseguimos avan√ßar e ficamos esperan√ßosos em concluir a vacina√ß√£o dos nossos idosos‚ÄĚ, disse.

A SMS ressaltou ainda que os idosos que, ainda n√£o foram contemplados e que est√£o na faixa de idade, prevista na vacina√ß√£o, devem procurar a Unidade B√°sica de Sa√ļde do seu bairro para realiza√ß√£o do cadastro.