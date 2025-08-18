Pinheiral recebe ADR Sul Fluminense para parcerias estratégicas

Pinheiral – O Prefeito de Pinheiral, Luciano Muniz e os secretários de Trabalho, Comércio e Desenvolvimento Econômico, Miguel Barbosa e de Planejamento, Mário Arthur, receberam representantes da Agência de Desenvolvimento Regional Sul Fluminense (ADR Sul Fluminense). O objetivo da reunião, realizada na última quinta-feira (14), no gabinete do prefeito a pedido da Diretoria da ADR, foi apresentar propostas para executar diversas ações dentro dos eixos de Mobilidade, Educação, Turismo e Tecnologia. Esses eixos são originários do Programa Lider, desenvolvido pelo SEBRAE em conjunto com os municípios da Região do Médio Paraíba.

O encontro contou com a presença do presidente da ADR Sul Fluminense, Pericles Aguiar, do vice-presidente Odvaldir Denaday, do diretor tesoureiro Evandro Glória e do coordenador de tecnologia Willian Arantes.

As propostas apresentadas foram bem recebidas pelo governo municipal, com destaque para o agendamento de uma reunião dos membros do eixo Turismo com a Secretaria de Cultura, Turismo, Eventos e Economia Criativa, para o planejamento de ações conjuntas. “O município está aberto a parcerias que promovam o desenvolvimento econômico e social da região. Vamos trabalhar em sintonia com a ADR e com os demais órgãos para transformar essas ideias em resultados concretos para a população”, destacou o prefeito.

O secretário Miguel Barbosa detalhou o tipo de trabalho que será desenvolvido entre o município e a ADR, destacando seu caráter estratégico e integrado.

“Estamos comprometidos em fortalecer parcerias que gerem resultados concretos para a população. A colaboração com a ADR Sul Fluminense é fundamental para planejar e implementar ações estratégicas nos eixos de Mobilidade, Educação, Turismo e Tecnologia, garantindo desenvolvimento sustentável regional e para a nossa cidade”, reforçou o secretário, Miguel Barbosa.