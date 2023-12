Pinheiral recebe projeto de reforma do Asilo Recanto dos Velhinhos em parceria com a FOA

Pinheiral – O prefeito de Pinheiral Ednardo Barbosa recebeu o projeto de reforma do Asilo Recanto dos Velhinhos do município, nesta terça-feira (5), no Centro Universitário de Volta Redonda (UNIFOA). A reunião aconteceu entre o prefeito e o presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA) Eduardo Guimarães Prado. O projeto para o asilo foi desenvolvido por professores e mais de 60 alunos dos cinco cursos de engenharia do UniFoa e prevê uma ampla reforma na unidade, visando proporcionar um ambiente acolhedor e confortável para os idosos.

Atualmente, o asilo, considerada uma instituição de longa permanência e sem fins lucrativos recebe apoio financeiro da prefeitura para cobrir as despesas. Estiveram presentes também no encontro, o coordenador do curso de engenharia civil, Sérgio Taranto e o professor do curso, José Marcos Rodrigues.

O prefeito Ednardo Barbosa agradeceu a parceria com a instituição e afirmou que a próxima etapa é levar o projeto para avaliação do Conselho Municipal do Idoso e posteriormente buscar a captação de recursos para que o projeto saia do papel o quanto antes.

– Agradeço imensamente pela parceria de longa data que a FOA mantém com Pinheiral, desde o nosso saudoso Dauro Aragão e agora continua esse legado nas mãos do meu eterno professor, Eduardo Prado. A sede nunca passou por uma reforma e o intuito é atualizar a estrutura da instituição para os padrões que exigem os órgãos de fiscalização e controle, principalmente a nível de vigilância sanitária. É uma parceria de sucesso e iremos trabalhar para conceder mais conforto aos nossos idosos- disse.

O presidente da (FOA), Eduardo Prado destacou a importância da realização do projeto para os alunos e afirmou ainda que a universidade está de portas abertas para atender os municípios para que o objetivo de transformar vidas seja bem-sucedido.

– O objetivo da universidade é alcançar a comunidade e conseguimos isso através de nossos alunos e corpo docente, que são nossos professores e quando encontramos parceiros como o município de Pinheiral, na pessoa do prefeito Ednardo Barbosa que é egresso do UNifoa e temos um orgulho muito grande por isso. Ele torna-se exemplo de que o centro universitário pode propor melhorias para a sociedade e que gera repercussão. O impacto que a cidade tem tido dentro do cenário do Sul Fluminense é algo notável e isso valoriza o desenvolvimento regional e os nossos alunos podendo trabalhar com esses problemas reais desta comunidade e estudando soluções, prepara o profissional para sair da universidade e resolver qualquer problema dentro da engenharia- destacou.