Pinheiral tem evento que promove abertura do ano letivo de 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2023, 17:10 horas

Encontro receberá diversos profissionais da educação

Pinheiral – A Secretaria de Educação de Pinheiral reunirá profissionais da rede pública de ensino para a abertura oficial do ano letivo de 2023. O evento acontecerá nos dias 1º, 2 e 3 de fevereiro em dois locais da cidade: No instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), e na Escola Municipal Domingas Alves Ferreira, onde participarão do evento, professores, pedagogos e funcionários administrativos. Os organizadores esperam receber cerca de 600 profissionais.

“Preparamos esse momento para acolhida de retorno dos nossos professores e funcionários. Para os professores daremos início ao curso de educação especial, que terá continuidade durante o bimestre. Desejamos um feliz retorno para todos nossos profissionais, que seja um ano de muito sucesso profissional para todos”, declarou a diretora do departamento pedagógico, Maximilia Brandão.

“Nesta segunda-feira (30), realizamos uma reunião com os diretores para traçar as metas de 2023. Desejamos que 2023 seja repleto de muitas realizações, conquistas e sucesso a todos os profissionais da educação e de muito aprendizado e crescimento para os nossos alunos”, disse o secretário de Educação, Fernando Cabral.

Durante os três dias, serão realizadas diversas atividades, como palestras e abordagens que visam tratar de assuntos voltados a um aperfeiçoamento para os profissionais. No dia 1º, ocorrerá a recepção em cada unidade de ensino, promovendo o encontro de diferentes formações educacionais. Nos dias 2 e 3, as reuniões serão no auditório do IFRJ, em dois horários: às 7h e às 14h. No dia 2, o evento será voltado para os professores e pedagogos, e contará com a participação da professora, pedagoga, psicopedagoga e palestrante Edineia da Silva, abordando o tema: Educação inclusiva: Uma utopia possível.

Já no dia 3, o público-alvo será os funcionários administrativos, onde os participantes receberão uma palestra motivacional, promovida pelo professor e especialista em neurociência aplicada à educação, Leandro Maia, sob o tema: O desafio é o que nos move. Dando sequência, no mesmo dia, a recepção será na Escola Municipal Domingas Alves Ferreira, às 7h30, com a presença de mediadores educacionais e professores das salas de atendimento educacional especializado, com palestra que será realizada pela Coordenadora de Educação Especial, Frances Marcato.