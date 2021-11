Pinheiral terá abertura oficial de Campanha de Natal na próxima terça-feira

Matéria publicada em 11 de novembro de 2021, 12:14 horas

Pinheiral – A abertura oficial do Natal acontece na próxima terça-feira, 16, com a iluminação da sede da prefeitura, Loja do Artesão (antiga estação ferroviária), seguida por uma apresentação do coral da Escola Municipal Miguel Barbosa Júnior, composto pelos alunos do 1º e 2º ano de alfabetização.

A ação realizada em parceria com a Associação Comercial Industrial e Agropastoril (ACIAP) de Pinheiral, reforça a Campanha “Natal Esperança – Tempo de Acreditar”, que objetiva estimular o morador a comprar na cidade, aquecendo a economia e gerando empregos. A campanha propõe o renascimento do clima natalino através de pequenas ações como a decoração da fachada dos comércios locais para estimular os clientes a se conectarem e a entrarem no clima da data comemorativa. Em menção ao momento, o prefeito Ednardo Barbosa fará um pronunciamento na abertura da celebração junto com a presidente da ACIAP, Kelen Nunes.

A programação da Prefeitura continuará em dezembro com outra ação: no sábado (18/12), o Papai Noel chega em Pinheiral e estaciona seu trenó na Estação da Cultura, às 18h, onde será recebido pelas cantatas de natal com os corais Vozes da Terra Intergeracional, representando o Centro de Referência em Assistência Social do Município (CRAS) e o da 1ª Igreja Batista de Pinheiral. O evento, que acontecerá na sede da Loja do Artesão, na Praça Teixeira Campos, no Centro, é aberto a toda população.

“Passamos por um ano muito difícil diante da Covid-19, o que nos dá um motivo a mais para comemorar essa data tão importante que celebra o nascimento”, disse o prefeito, Ednardo Barbosa.

Campanha

Através dela, nos dias 01, 08, 15, 22 e 27 de dezembro serão realizados sorteios online em que serão distribuídos prêmios como TV, fogão, bicicleta, vale-compras, champanhe e cesta de Réveillon. Os lojistas que escolherem participar da ação poderão adquirir kits de decoração criados e vendidos pela ACIAP, que serão entregues em 12 de novembro. O primeiro, no valor de R$250, contém 20 bandeirolas, 5 cartazes, 5 adesivos, 2 camisas e 500 cupons de sorteio. Já o segundo (kit extra), composto por 5 bandeirolas, 1 adesivo, 500 cupons, 1 cartaz e 1 camisa, custará R$100.

“O momento é de grande esperança para todos nós. É momento de retomada de negócios, tempo de reaproximação, e sonhar com novos tempos. Por isso a ACIAP-Pinheiral está lançando o ‘Natal Esperança’, que vai prestigiar os comerciantes, consumidores e toda a cidade num espírito de cumplicidade por dias melhores. As lojas estarão decoradas com bandeiras, cartazes, adesivos e os vendedores que irão vestir a camisa da campanha com a logomarca de sua empresa. Associe sua marca a este grande evento de retomada do crescimento comercial de nossa cidade”, concluiu Kelen Nunes, presidente da ACIAP.