Pinheiral vacina idosos entre 65 e 69 anos

Matéria publicada em 23 de março de 2021, 20:20 horas

Pinheiral – De acordo com levantamento da Secretaria de Saúde de Pinheiral, que avaliou doses recebidas e aplicadas entre as cidades da região Sul Fluminense através de dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a cidade recebeu até o momento 3.950 doses e 2.890 foram aplicadas, o que representa um percentual de 73,16% de efetivação das vacinas. Pinheiral está entre os municípios com a menor faixa-etária de vacinação em toda a região, atendendo os idosos entre 65 e 69 anos no momento.

A dona Maria das Graças Lima Martins, de 65 anos, moradora do bairro Parque Maíra, está aliviada e com o coração cheio de esperança de dias melhores. Diabética e hipertensa, ela recebeu a primeira dose da vacina CoronaVac, na manhã desta terça-feira, dia 23, em Pinheiral. “Estou muito feliz e aliviada porque eu vou tomar a vacina, eu estava doida esperando chegar para poder tomar. Faço parte do grupo de risco, tenho diabetes e sou hipertensa. Tenho fé em Deus que tudo vai melhorar a partir de agora”.

A Secretaria de Saúde de Pinheiral recebeu 1.120 novas doses do imunizante, o que possibilitou ampliar a faixa-etária do público-alvo. Esta etapa abrange tanto a primeira dose em idosos a partir dos 65 anos, quanto para dar continuidade ao esquema de vacinação do grupo com idades de 74 e 73 anos, que teve início na última sexta-feira (19).

Os agentes das unidades de saúde entrarão em contato com os idosos para agendamento do dia e horário da vacina. Portanto, não é necessário procurar a Unidade de Saúde da Família em busca da vacina e causar aglomerações desnecessárias. No ato da vacinação é necessário apresentar documento com foto, cartão da vacina e CPF para o devido registro da vacina no sistema nacional.