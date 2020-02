Piraí implanta Cadastro Turístico Municipal

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2020, 11:56 horas

Piraí – Com o objetivo de desenvolver e fomentar o turismo no município de Piraí, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo lança o Cadastro Turístico Municipal. O programa envolve hotéis, pousadas, hotéis fazenda, agências de turismo, guias de turismo, transportadoras turísticas, bares, restaurantes, lanchonetes, organizadores de eventos, taxistas, mototaxistas e profissionais que trabalham com turismo no município. O cadastro poderá ser feito no site da Prefeitura www.pirai.rj.gov.br e é totalmente gratuito.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Piraí, Charles Barizon, destaca a importância do cadastro para o trade (rede de comércio) local. “Estamos trabalhando para que o nosso trade cresça cada vez mais no município. Entendemos que a área do turismo é uma peça importante da geração de empregos e renda. Esse cadastro vai possibilitar que a Prefeitura tenha um perfil do nosso player turístico”, disse o secretário.

A meta da prefeitura é ainda facilitar na divulgação dos serviços que são prestados na área, uma vez que posteriormente os dados se transformam em um guia de prestação de serviços.