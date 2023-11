Piraí vence a etapa estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes 2023 - Diário do Vale

Piraí – A cidade de Piraí foi vencedora na etapa estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes 2023, na categoria de municípios com até 30 mil habitantes. Piraí conquistou o prêmio principal, sendo reconhecida como a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro na categoria.

O prefeito Dr. Ricardo Passos ressaltou a importância do trabalho em equipe. “Fico muito honrado em liderar o município de Piraí e, em apenas um ano, receber o prêmio máximo da Gestão Municipal, graças ao Instituto Aquila e ao Grupo Bandeirantes. Agradeço a todos os funcionários e secretariados que contribuíram, em especial ao Secretário de Planejamento, Jorge Melhem, e ao meu Chefe de Gabinete, Francisco Otávio, pela dedicação em tornar esse projeto realidade. Isso é um reflexo do esforço conjunto de nossa equipe”.

O evento também contou com a presença do Secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

O Prêmio Band Cidades Excelentes avalia municípios em seis pilares: “Governança, Eficiência Fiscal e Transparência”; “Educação”; “Saúde e Bem-Estar”; “Infraestrutura e Mobilidade Urbana”; “Sustentabilidade” e “Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública”. O Instituto Aquila utiliza 67 indicadores para analisar as políticas públicas municipais.

Piraí agora se prepara para disputar a etapa nacional do Prêmio Band Cidades Excelentes, que ocorrerá em dezembro, em Brasília. Segundo o prefeito, a cidade irá continuar aprimorando os serviços e buscando promover o diálogo entre o poder público e a sociedade.

O Prêmio Band Cidades Excelentes é realizado pela parceria entre o Grupo Bandeirantes de Comunicação e o Instituto Aquila, que avalia e destaca boas práticas das gestões públicas municipais em todo o país.