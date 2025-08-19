Placas de prevenção são atualizadas em áreas turísticas de Resende

Resende – A Defesa Civil de Resende realizou, nesta terça-feira (19), a manutenção das placas de sinalização de segurança em áreas de rios e cachoeiras do município. A ação aconteceu nas localidades da Capelinha e Serrinha do Alambari, frequentadas por moradores e turistas.

O objetivo é alertar para riscos comuns nesses locais, como cabeça d’água, quedas, mergulhos em áreas desconhecidas, além da presença de animais peçonhentos. As placas funcionam como orientação para reduzir situações de perigo.

De acordo com a Defesa Civil, as ações de prevenção são estratégicas para garantir a segurança da população, tendo como principal meta a redução de riscos e a preservação de vidas. As intervenções de manutenção preventiva seguem um plano de trabalho previamente definido, assegurando a funcionalidade das sinalizações e maior agilidade nas tomadas de decisão.

O órgão também realiza diariamente o monitoramento dos principais rios que cortam o município. Ao final de cada mês, é divulgado um balanço das atividades, reforçando o compromisso da equipe com a transparência e a prevenção de desastres.