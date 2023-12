Plano Municipal de Primeira Infância terá audiência pública em Angra

Angra dos Reis – A Comissão de Elaboração do Plano Municipal de Primeira Infância (PMPI) vai realizar uma Audiência Pública sobre o Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI) em Angra dos Reis, na próxima segunda (11). O evento está marcado para às 9h, na Câmara Municipal, e tem como objetivo esclarecer dúvidas da população sobre o processo de elaboração do PMPI no município, além de promover a escuta, interação e discussão de assuntos de interesse relativos ao tema. Quem não puder comparecer à audiência, também pode participar preenchendo o formulário online da pesquisa para constituir o diagnóstico do PMPI, disponível no link https://angra.rj.gov.br/primeirainfancia.

Na ocasião, será apresentada a metodologia utilizada para elaboração do PMPI e as principais ações propostas em temas como educação, cultura, meio ambiente, saúde, o brincar e a proteção da criança, entre outros. A Audiência Pública é realizada no âmbito do Projeto Primeira Infância Cidadã (PIC), que é realizado pela Avante – Educação e Mobilização Social em parceria com a Petrobras. Desde 2021, o Projeto Primeira Infância Cidadã (PIC) atua em Angra e mais 14 municípios, em cinco estados brasileiros, com o objetivo principal de contribuir na elaboração ou revisão dos Planos Municipais de Primeira Infância, que visa adequar e organizar os investimentos em políticas que assegurem os direitos das crianças de 0 a 6 anos, com articulação de diferentes setores da administração municipal.

O Plano Municipal pela Primeira Infância de Angra dos Reis (PMPI) é um instrumento político e técnico, construído em um processo democrático e participativo, com o envolvimento das diferentes secretarias e órgãos públicos da administração municipal, Poder Legislativo, Judiciário e sociedade civil, e deve contemplar a escuta e a participação das crianças, a quem se destina o PMPI.