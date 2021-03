Plantio de mudas encerra Semana da Água em Pinheiral

Matéria publicada em 26 de março de 2021, 14:47 horas

Pinheiral – Na manhã desta sexta-feira, dia 26, foram plantadas no Parque Fluvial do Médio Paraíba, às margens do Rio Paraíba do Sul, no Parque Maíra, em Pinheiral, mais de 30 mudas de árvores nativas, doadas pela Cedae. A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Rural (SEMADER) em encerramento a Semana da Água, marcada por diversas ações em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março.

O prefeito, Ednardo Barbosa, fez questão de participar do ato e plantou uma muda de Angico Vermelho, a mesma espécie da árvore centenária do alto do Cruzeiro II, popularmente conhecida como ‘Arvrão’, que foi acidentalmente destruída por um incêndio no ano passado e causou comoção entre os moradores da cidade.

– Estamos aqui no Parque para este evento em alusão ao Dia Mundial da Água, que foi comemorado no dia 22. Nós fizemos vários eventos no decorrer da semana e hoje eu fiz questão de estar aqui para fazer o plantio do Angico Vermelho, o conhecido ‘Arvrão’, para que a gente cultive esta árvore com o intuito de chamar atenção para esse dia tão importante e como um alerta sobre a importância da preservação ambiental em seus mais variados aspectos – disse o prefeito.

O secretário da pasta, Fábio Luís de Souza Nogueira, reforçou a importância do Parque Fluvial no que tange a preservação da água. “Um dos objetivos do plantio que realizamos hoje é recuperar e reflorestar parte do parque que ainda não tem árvores, além de dar a oportunidade de as pessoas que caminham diariamente aqui, participarem do plantio, alertando sobre a necessidade dos cuidados que todos devemos ter com o Parque Fluvial, a conservação do meio ambiente e da água”, destacou Fábio.

O senhor Djaci Marques Pereira, morador do bairro Parque Maíra, plantou uma muda e ficou feliz em poder contribuir com a natureza. “É muito gratificante, vida é vida e temos que preservar, é coisa de Deus. Fiquei satisfeito em poder colaborar, saber que plantei uma muda e vou ver a árvore crescer. Um trabalho de preservação muito importante”, disse.

Até o dia 02 de abril a SEMADER segue com uma campanha virtual visando conscientizar e incentivar a população quanto à preservação do meio ambiente e o gasto consciente de água. Por meio da campanha nas redes sociais da prefeitura estão disponibilizados vídeos e informativos com dicas sobre o uso da água, seu desperdício e a importância das praças e áreas arborizadas do município.

Responsável pela campanha, o Centro de Referência em Educação Ambiental Casa Verde da SEMADER, alerta para ações simples como fechar bem as torneiras, regular as válvulas de descarga, eliminar vazamentos hídricos, não deixar chuveiro ou torneira abertos enquanto toma banho ou escova os dentes, reutilizar a água da lavagem de roupas para limpar calçadas e quintal, substituir mangueira por balde na lavagem dos automóveis e não jogar lixo nos rios, praias e cachoeiras são essenciais para começar a mudar a realidade da qualidade da água no país.