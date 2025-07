PNI estabelece cooperação internacional com parque Alemão

Itatiaia – Representantes dos Parques Nacionais do Itatiaia e do Pico da Neblina (AM) embarcaram para a Alemanha na última sexta-feira (18) para uma missão técnica no Parque Nacional da Floresta Negra (Nationalpark Schwarzwald). Participam da visita o gestor do Parque Nacional do Itatiaia (PNI), Felipe Mendonça, o servidor do PNI, Walter Behr e Daniel de Paula Souza Assis, gestor do Parque Nacional do Pico da Neblina.

A viagem integra as etapas do Programa Internacional de Parcerias do Parque Nacional da Floresta Negra, que mantém uma rede de cooperação entre unidades de conservação de diferentes países. Desde sua criação, em 2014, o parque alemão já formalizou parcerias com o Parque Nacional Catoctin (EUA), Parque Nacional do Monte Carmelo (Israel), Parque Nacional Durmitor (Montenegro) e Parque Nacional Hossa (Finlândia). Agora, os Parques Nacionais do Itatiaia e do Pico da Neblina caminham para integrar essa rede.

O processo de formalização da parceria segue registrado sob o número 02070.018453/2024-70, onde podem ser consultados o histórico e os trâmites relacionados.

Em 23 de janeiro de 2025, foi assinado, na sede do ICMBio, em Brasília, um Memorando de Intenções entre as instituições, estabelecendo o compromisso de firmar um Acordo de Cooperação Técnica durante a COP 30, em Belém. Recentemente, no dia 14 de julho, o presidente do ICMBio, Mauro Pires, e o coordenador da Assessoria Internacional, Raul Fontoura, visitaram o Parque Nacional da Floresta Negra, sendo recebidos pela equipe gestora e pela Ministra do Meio Ambiente do Estado de Baden-Württemberg.

As áreas de interesse da parceria incluem:

– Gestão de áreas naturais protegidas e conservação da biodiversidade;

– Corredores ecológicos e gestão integrada do território;

– Restauração de áreas degradadas e manejo de espécies exóticas invasoras;

– Recuperação e monitoram

– Uso público e turismo sustentável;

– Engajamento das comunidades locais no turismo;

– Acessibilidade de áreas naturais;

– Gestão do patrimônio cultural em áreas protegidas;

– Fomento de redes de valor de produtos florestais;

– Pesquisa, inovação, parcerias e captação de recursos;

– Outros temas de interesse mútuo.

As modalidades previstas de cooperação são:

– Intercâmbio de experiências e boas práticas;

– Fortalecimento de capacidades;

– Atividades de pesquisa;

– Organização e participação conjunta em seminários e eventos internacionais;

– Publicações conjuntas;

– Outras iniciativas que contribuam para os objetivos da parceria.

O ICMBio acredita que essa cooperação fortalecerá o intercâmbio técnico-científico e a gestão das unidades de conservação, gerando benefícios concretos para a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável no Brasil e na Alemanha.

O Parque Nacional da Floresta Negra está situado no estado de Baden Württemberg, entre Baden Baden e Freudenstadt, no noroeste da Floresta Negra. Criado em 1º de janeiro de 2014, é o primeiro e único parque nacional de Baden Württemberg e possui 10.062 hectares distribuídos em duas áreas separadas (Ruhestein — 7.615 ha e Hoher Ochsenkopf/Plättig — 2.447 ha).