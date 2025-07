PNI promove edição de 2025 do “Um Dia no Parque”

Itatiaia – O Parque Nacional do Itatiaia realizará neste domingo (20) a edição 2025 do evento “Um Dia no Parque”, com o tema nacional “Protegendo o que nos conecta”. A programação será concentrada na Parte Baixa do parque, com atividades gratuitas para visitantes inscritos.

As ações começam às 8h30, no Centro de Visitantes, com um momento de acolhimento e café compartilhado. Logo em seguida, às 9h, acontece o “Vem Passarinhar!”, uma observação de aves conduzida por um especialista. A atividade possui vagas limitadas, com inscrições abertas no local a partir das 8h30.

A partir das 10h30, será realizada a Trilha Sensorial da Inclusão, uma caminhada leve, pensada para todos os públicos, com ênfase na acessibilidade física, sensorial e atitudinal. Às 11h30, o auditório do Centro de Visitantes recebe um bate-papo sobre acessibilidade em unidades de conservação, destacando experiências e avanços no parque.

O encerramento da programação está previsto para as 13h, com um piquenique coletivo e tempo livre no gramado, em um convite para aproveitar a natureza em grupo.

A organização recomenda o uso de roupas confortáveis, protetor solar, água e lanche, além do cuidado com os limites do corpo e do ambiente natural. Crianças devem estar acompanhadas por responsáveis.