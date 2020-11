Polícia Ambiental flagra construção irregular dentro de condomínio em Angra dos Reis

Matéria publicada em 21 de novembro de 2020, 08:59 horas

Angra dos Reis – Uma denúncia sobre suposta construção irregular no interior de um condomínio em Angra dos Reis feita ao programa Linha Verde (0300 253 1177) do Disque Denúncia, levou policiais militares ambientais a constatarem na sexta-feira (20) uma intervenção feita sem as devidas licenças sobre uma cachoeira dentro de uma área de preservação permanente no Bonfim.

Os agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental da Juatinga, responsáveis por averiguar as informações do Linha Verde, informaram que a denúncia citava que dentro do condomínio denunciado, localizado no Bonfim, o síndico realizava uma obra sem autorização dos condôminos e dos órgãos competentes, onde nas proximidades de uma cachoeira, o mesmo vinha retirando a permeabilidade do solo, jogando cimento em toda área permeável além de realizar o corte de árvores centenárias. A equipe da 4ª UPAm ao constatar a veracidade de denúncia, indagou o síndico a respeito do licenciamento ambiental para tal atividade, mas o mesmo informou que não possuía nenhuma autorização. Diante dos fatos e com base no artigo 60 da lei de crimes ambientais, procederam à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Vale salientar que em Angra dos Reis, a população pode denunciar crimes contra o meio ambiente ao programa Linha Verde, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.