Policlínica da mulher de Volta Redonda será reinaugurada nesta quarta-feira

Volta Redonda – A Policlínica da Mulher Dr. Júlio Pereira Gomes, no bairro Aterrado, em Volta Redonda, foi reformada, recebeu novos equipamentos e será inaugurada nesta quarta-feira (4), em uma grande comemoração pela “Primavera Rosa” – campanha municipal de conscientização e prevenção ao câncer do colo do útero e de mama. A nova unidade trará mais conforto às usuárias do SUS (Sistema Único de Saúde). A reinauguração da unidade será feita em cerimônia que contará com a presença do governador Cláudio Castro e do prefeito Antonio Francisco Neto.

O investimento foi de R$ 1,75 milhão. O imóvel foi totalmente modernizado e recebeu pintura geral, persianas nas janelas, instalação de balcões em marcenaria, montagem da fachada com placas de ACM (Alumínio Composto e Polietileno), novas portas internas de madeira, forro de gesso, troca de todo o revestimento e grades, piso tátil, de acordo com as normas de acessibilidade.

Novos equipamentos também foram adquiridos, entre eles aparelhos de ultrassonografia com capacidade de gerar imagens em 4D, que possibilita a reprodução de imagem tridimensional do feto, algo inédito pelo SUS; vídeocolposcópio; eletrocardiógrafo; cardiotocógrafo e carrinho de parada; sonar; macas motorizadas; e balança digital para que os profissionais tenham maior precisão no diagnóstico e tratamento.