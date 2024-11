Polos esportivos de Angra participam de torneio de vôlei

Angra dos Reis – O Ginásio Getúlio Campo Telles, no Estádio Municipal, foi cenário de mais um torneio entre os polos esportivos do município. Desta vez, o encontro reuniu as equipes de vôlei, com a participação de mais de 120 alunos dos polos do Estádio Municipal, Parque Mambucaba, Camorim e Monsuaba. Além das disputas femininas e masculinas, o evento contou com um amistoso especial entre Angra e Rio Claro, em que a equipe angrense saiu vitoriosa por 2 sets a 1.

No torneio feminino, a equipe do Estádio Municipal conquistou o título ao derrotar o time do Parque Mambucaba por 25 a 11. Monsuaba ficou com a medalha de bronze, enquanto Camorim terminou em quarto lugar. Já na disputa masculina, o Estádio Municipal também sagrou-se campeão, vencendo a equipe de Monsuaba por 2 sets a 0. Camorim garantiu o terceiro lugar, seguido pelo Parque Mambucaba, na quarta posição.

Atualmente, a Prefeitura de Angra mantém mais de 100 turmas de polos esportivos, divididas em diversas categorias e modalidades, atendendo mais de 2.500 moradores