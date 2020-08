Pontos turísticos de Mangaratiba terão sinal de internet

Matéria publicada em 14 de agosto de 2020, 08:21 horas

Mangaratiba – A Secretaria de Ciência e Tecnologia, vai levar wi-fi gratuito aos pontos turísticos do município. O trabalho será iniciado pela Serra do Piloto e em algumas praças da cidade. A novidade foi fechada em uma reunião da Secretaria com a empresa Connect Rio.

A ação foi um pedido do prefeito de Mangaratiba, Alan Bombeiro. “Acho muito importante divulgar para o mundo nossos pontos turísticos. O Mirante Imperial, o Bebedouro da Barreira e a Cachoeira dos Escravos precisam de wi-fi grátis para atender os turistas. Além disso, como em quase toda a extensão da Estrada da Serra do Piloto ainda falta de sinal telefônico móvel, temos certeza que a chegada do sinal de internet vai ajudar bastante os moradores a se conectarem com o resto do mundo”.

De acordo com o Secretário da pasta, Antônio Carlos Aniceto, apesar da pandemia ter atrasado o planejamento, o projeto vai sair do papel. “Nos próximos dias vamos ter o sinal wi-fi na praça Robert Simões, no centro de Mangaratiba, e na Serra do Piloto. Nas praças de Muriqui, Conceição de Jacareí e Itacuruçá a internet dos Teleinfos também será disponibilizada para a população”, lembrando que no próximo verão, a ideia é liberar o sinal wi-fi também nas orlas dos distritos.