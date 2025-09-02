População de VR pode sugerir novas opções de cursos gratuitos no município

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda iniciou uma pesquisa para identificar quais cursos têm maior interesse da população dentro do Programa de Inclusão Produtiva. O objetivo é alinhar as opções de qualificação profissional às necessidades da comunidade, ampliando o acesso à capacitação e as oportunidades de geração de renda nos bairros da cidade.

O Programa de Inclusão Produtiva oferece, anualmente, mais de 3 mil vagas para cursos gratuitos realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Atualmente, a grade conta com 33 opções, entre elas: barbeiro, cabeleireiro, design de sobrancelhas, estética e massagem, artesanato em vidro e assistente administrativo de RH. Os cursos são oferecidos em parceria com o Instituto de Qualificação Profissional (IQP), do Instituto de Cultura Técnica (ICT), e o Senai.

A pesquisa estará disponível até a próxima sexta-feira, 5 de setembro, pelo link:

Formulário da pesquisa.

Pode ser acessada tanto por computador quanto por celular. Quem tiver dificuldade com tecnologia pode responder com apoio de servidores nos 35 Cras da cidade, no Telecentro do bairro Retiro ou na sede da Smas, no Aterrado.

Além de avaliar os cursos já oferecidos, a pesquisa abre espaço para sugestões de novas formações que ainda não estão na grade. A participação da comunidade é essencial para identificar as necessidades de cada região e otimizar a abertura de turmas.

A nova grade de cursos será definida a partir dos resultados e divulgada no dia 15 de setembro, junto com o início das matrículas. As turmas começam no dia 22.