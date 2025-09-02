terça-feira, 2 setembro 2025
Fale conosco

População de VR pode sugerir novas opções de cursos gratuitos no município

Levantamento ficará disponível até 5 de setembro em link online e nos Cras; programa já oferece 33 cursos gratuitos em parceria com Senai e ICT

by Mayra Gomes

Foto: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda iniciou uma pesquisa para identificar quais cursos têm maior interesse da população dentro do Programa de Inclusão Produtiva. O objetivo é alinhar as opções de qualificação profissional às necessidades da comunidade, ampliando o acesso à capacitação e as oportunidades de geração de renda nos bairros da cidade.

O Programa de Inclusão Produtiva oferece, anualmente, mais de 3 mil vagas para cursos gratuitos realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Atualmente, a grade conta com 33 opções, entre elas: barbeiro, cabeleireiro, design de sobrancelhas, estética e massagem, artesanato em vidro e assistente administrativo de RH. Os cursos são oferecidos em parceria com o Instituto de Qualificação Profissional (IQP), do Instituto de Cultura Técnica (ICT), e o Senai.

A pesquisa estará disponível até a próxima sexta-feira, 5 de setembro, pelo link:
Formulário da pesquisa.

Pode ser acessada tanto por computador quanto por celular. Quem tiver dificuldade com tecnologia pode responder com apoio de servidores nos 35 Cras da cidade, no Telecentro do bairro Retiro ou na sede da Smas, no Aterrado.

Além de avaliar os cursos já oferecidos, a pesquisa abre espaço para sugestões de novas formações que ainda não estão na grade. A participação da comunidade é essencial para identificar as necessidades de cada região e otimizar a abertura de turmas.

A nova grade de cursos será definida a partir dos resultados e divulgada no dia 15 de setembro, junto com o início das matrículas. As turmas começam no dia 22.

 

 

 

Você também pode gostar

Panorama aponta crescimento da Covid-19 entre crianças no...

MEP lança 2ª Pesquisa Pré-Eleitoral em Volta Redonda

Gacemss comemora 80 anos com espetáculo sobre saúde...

BP facilita mobilidade com melhorias na Califórnia e...

Estiagem em São Paulo pode afetar abastecimento de...

Barra Mansa realiza melhorias na Ponte dos Arcos...

Furlani recebe o presidente do DRM-RJ para tratar...

Itatiaia divulga calendário da vacinação antirrábica para setembro

VR: mutirão prevê quase 1,5 mil atendimentos oftalmológicos

Angra inicia Semana da Pátria 2025

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996