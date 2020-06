Portal da Educação disponibiliza atividades on line para alunos em Mangaratiba

Matéria publicada em 1 de junho de 2020, 09:14 horas

Mangaratiba – A partir de hoje, segunda-feira, dia 1º de junho, a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (SMEEL), disponibiliza para a população, o Portal da SMEEL, contendo um diário de informações, atividades pedagógicas e cursos disponíveis no site oficial da prefeitura, através do link http://www.mangaratiba.rj.gov.br/novoportal/index.html. A iniciativa objetiva aproximar a Educação e o Esporte dos alunos durante pandemia de Covid-19.

No canal são compartilhadas atividades pedagógicas e de reposição escolar, links de vídeos e filmes com indicação etária, temas multiculturais, atividades esportivas e de promoção à saúde. O espaço virtual também disponibiliza, através do projeto Proeduc, mais de 30 cursos online exclusivos para quem mora em Mangaratiba.

Os cursos são: Marketing, Gestão e Mercado, Designer Gráfico, Designer para Fotografia, Web Designer, Criação de Games, Vendas, Rotinas administrativas, Excel, Recursos humanos, entre outros, permitindo qualificação durante a quarentena.

Segundo o secretário de Educação, Esportes e Lazer, Hamilton Lopes de Lima, o portal foi criado pensando no bem-estar de alunos. “Desenvolvemos este espaço com o intuito de que eles se sintam acolhidos e estimulados. Essa é mais uma ação da secretaria em prol dos alunos e dos moradores de Mangaratiba neste período de isolamento social”.