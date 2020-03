Porto Real adota medidas de enfrentamento ao coronavírus

Matéria publicada em 19 de março de 2020, 18:36 horas

Porto Real- A Secretaria Municipal de Saúde informou que foram registrados dois casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19), em Porto Real. Os pacientes estão em isolamento domiciliar e sendo monitorados pela Secretaria de Saúde, enquanto é aguardado o resultado da contra prova. O secretário Luiz Fernando Jardim enfatizou que os casos são suspeitos, até o momento, e pediu a colaboração da população para evitar sair de casa.

– São casos suspeitos porque os pacientes apresentaram sintomas semelhantes aos do coronavírus e agora estão sendo testados. No estado do Rio já são 63 casos confirmados do Covid-19, por isso, é fundamental que a população se conscientize sobre a necessidade de evitar ao máximo o convívio social. Sair de casa somente quando for extremamente necessário, como orienta o Ministério da Saúde – alerta o secretário Luiz Fernando Jardim.

A estrutura da Secretaria Municipal de Saúde está sendo redirecionada para o atendimento de possíveis casos de coronavírus, explicou Luiz Jardim.

– Já precisamos cancelar as consultas médicas na Atenção Ambulatorial Especializada de curto prazo, para nos prepararmos para a chegada de pacientes suspeitos de coronavírus. As cirurgias eletivas no Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis serão realizadas conforme a disponibilidade das equipes. Essas medidas de redirecionamento são importantes para que estejamos bem preparados para o aumento na procura pelo Hospital Municipal – explica o secretário.

Diariamente as equipes da atenção primária, Atenção Ambulatorial Especializada, Vigilância em Saúde e Atenção Hospitalar recebem diretrizes de conduta atualizadas para o enfrentamento ao coronavírus.

– A Secretaria já solicitou a colocação de tendas na área externa do Hospital como preparação para o aumento na procura e como forma de evitar um grande número de pessoas em ambiente fechado – adiantou.

Outras ações

Para evitar ao máximo o convívio social no município, a prefeitura já providenciou o cancelamento das aulas, de eventos públicos de qualquer natureza, o fechamento das áreas de lazer e recomendou as entidades religiosas do município que façam o mesmo.

– É preciso que a população compreenda que todo esse esforço é para proteger as famílias de Porto Real de uma doença terrível que assola o mundo inteiro. Tenho confiança que a nossa população será forte para vencer este desafio com muita responsabilidade e amor ao próximo – comentou o prefeito Ailton Marques.