Porto Real divulga calendário para entrega de Kits de Higiene Oral

O Programa Saúde Na Escola (PSE) em parceria com o Centro de Especialidades Odontológicas estabeleceu o calendário de Entrega de Kits de Higiene Oral pelo CEO, aos Alunos das Escolas e Creches Municipais e Colégio Estadual. As datas, já agendadas com as escolas são: manhã);

14/09 – Creche Municipal Waldir Roberto da Conceição (manhã e tarde);

23/09 -Escola Municipal Sebastião Barbosa de Almeida (manhã e tarde);

23/09 – Colégio Estadual República Italiana (manhã);

24/09 – Creche Municipal Enrico Secchi, participando do Evento “Escola Integrada com a comunidade” levando neste dia não só a ação de escovação dental/entrega de kit, como vacinação e várias ações de promoção da saúde e prevenção à doenças;

30/09 – Escola Municipal Maria Hortência Nogueira (manhã e tarde);

05 e 06/10 – CIEP Brizolão 487 – Oswaldo Luiz Gomes (manhã e tarde);

10/10 – Centro de Educação Infantil Municipal Maria de Lourdes Ferreira (manhã e tarde).

Segundo a enfermeira e Coordenadora do Programa, Ingrid Resende Moreira, as Escolas Cruz e Souza, José Ferreira da Silva e Patrícia Pineschi ainda confirmarão as datas e a Creche Cacilda Verri Marassi e a Escola Eliana Provazi já foram contempladas. Ela informou que na ação, os dentistas orientam os alunos sobre a forma correta da escovação dental e recebem o kit de escovação e realizam o processo de higiene com a supervisão do dentista, auxiliar de saúde bucal e agentes comunitários de saúde da equipe da saúde da família. “Esta é uma importante ação conjunta que gera bons resultados no cuidado com a saúde bucal das nossas crianças, adolescentes jovens, pois cuidar da saúde bucal é fundamental” – concluiu Ingrid.