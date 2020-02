Porto Real duplica atendimento a alunos através do ‘Programa Daqui pra Frente’

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2020, 19:36 horas

Porto Real- Dando continuidade às atividades do Programa Daqui Pra Frente, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT), promoveu de 11 a 14 de fevereiro reuniões com profissionais de educação e a comunidade escolar. O objetivo foi explicar o funcionamento do Programa para as turmas de 4° e 8° anos, que a partir de agora, também fazem parte do público a ser contemplado com as atividades.

Os encontros aconteceram nas Escolas Municipais Professora Eliana Provazi, José Ferreira da Silva, Cruz e Souza, Sebastião Barbosa de Almeida, Ciep 487 Oswaldo Luiz Gomes, Maria Hortência Nogueira e Marina Graciani Fontanezzi. No ano de 2019, o Daqui Pra Frente atendeu em torno de 400 estudantes e com a ampliação, a Secretaria estima que esse número seja duplicado.

– O Programa Daqui Pra Frente tem o objetivo de estabelecer uma cultura de valorização da vida produtiva no ambiente escolar, capacitando os estudantes para o futuro. Trata-se de uma iniciativa da gestão com o intuito de incentivar o desenvolvimento de uma educação de qualidade. Desse modo, a prefeitura visa assegurar aos estudantes as ferramentas necessárias para ampliar o conhecimento, despertando neles o interesse pela vida profissional e acadêmica – destacou o prefeito Ailton Marques.

O secretário de Educação, Cultura e Turismo, Robson Paulino, afirmou que o programa possibilita o desenvolvimento de habilidades que contribuem positivamente para o futuro acadêmico e as escolhas profissionais dos alunos.

– As turmas de 5º e 9º anos do ensino fundamental, participam de aulas integrais uma vez por semana, onde são abordadas as disciplinas: língua portuguesa, matemática e educação física. Com a ampliação do Programa, os estudantes do 4º e do 8º ano, também participam das aulas de língua portuguesa e matemática. Nosso objetivo é desenvolver habilidades que refletem positivamente na grade curricular da rede Municipal de Ensino – disse.

O secretário ainda falou sobre outras atividades desenvolvidas pelo Programa Daqui Pra Frente.

– Além das aulas, a Secretaria também realiza a preparação para provas, através de simulados, apresentações de cursos, visitas institucionais, palestras diversas sobre carreira profissional e orientação vocacional para os alunos (9º ano). Além disso, a Secretaria promove desde 2018 a Feira de Profissões, que conta com participações de diversas instituições educacionais e outras entidades importantíssimas para o fortalecimento dessas ações – concluiu o secretário.