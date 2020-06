Porto Real faz capacitação para operadores de videomonitoramento

Matéria publicada em 2 de junho de 2020, 18:23 horas

Porto Real- Dando continuidade à implantação do sistema de monitoramento por câmeras no município, a prefeitura realizou nesta terça-feira, dia 2, um treinamento para os operadores. Ao todo, doze profissionais, divididos em três turmas, a fim de evitar aglomerações devido à pandemia da Covid-19, participaram da capacitação, na Secretaria Municipal de Ordem Pública.

Desde o mês de maio, o sistema já conta com 23 câmeras em funcionamento. Os serviços serão concluídos até o final deste mês de junho, quando todos os equipamentos estarão operantes.

– O sistema integrado de segurança possui 76 câmeras com tecnologia avançada e imagens de alta resolução. Para isso, com todos os cuidados necessários, utilizando as medidas sanitárias como máscaras e distanciamento social, os profissionais da Secretaria de Ordem Pública, foram devidamente capacitados – afirmou o prefeito que ainda reafirmou o compromisso da gestão. “A prefeitura de Porto Real segue trabalhando em prol do município, a fim de proporcionar mais segurança e qualidade de vida à população”, disse o prefeito Ailton Marques.

O secretário de Ordem Pública, Carlos Machado, explicou como funciona o sistema.

– Foi realizado o treinamento operacional para os operadores que se revezarão em escalas de serviço. Diretamente do Centro de Operações de Porto Real, os profissionais poderão: fazer login e logout do sistema; visualizar imagens ao vivo e gravadas; salvar vídeos de ocorrências; acompanhar toda movimentação do trânsito no município; realizar identificação de ocorrências e sinistros; acompanhar toda aglomeração e circulação de pessoas em função do planejamento de ações de combate à pandemia Covid-19 – completou o secretário, lembrando que o videomonitoramento acontece 24 horas por dia.