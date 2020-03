Porto Real firma convênio para criação de companhia de dança

Matéria publicada em 6 de março de 2020, 17:22 horas

Parceria com a Associação Centro Cultural Arte em Cena vai oferecer aulas a estudantes da rede municipal de ensino

Porto Real- A prefeitura e a Associação Centro Cultural Arte em Cena (ACCAC) assinaram nesta quinta-feira (05), um convênio para a criação da primeira Companhia Jovem de Dança. O acordo possui um ano de duração e prevê uma seletiva que vai contemplar 100 jovens, de seis a 19 anos, da rede municipal de ensino.

Com bolsas de estudo integrais incluindo aulas nas seguintes modalidades: teatro, dança, música, jazz, balé, sapateado, danças urbanas e dança contemporânea. O prefeito de Porto Real, Ailton Marques, considerou a iniciativa uma oportunidade para os estudantes terem acesso à cultura desde muito cedo.

– É um excelente ganho para a população. Vamos dar oportunidade para os estudantes de Porto Real demonstrar seus talentos. Os profissionais da ACCAC são extremamente competentes e já formaram alunos que atualmente integram companhias internacionais. É muito orgulho para a prefeitura poder ofertar essa oportunidade aos nossos jovens – relatou o prefeito.

O secretário de Educação, Cultura e Turismo, Robson Paulino, explicou sobre a seletiva dos alunos. Os resultados serão divulgados nas escolas no período de 23 a 27 também deste mês.

– Todos os estudantes da faixa etária, devidamente autorizados pelos pais, estão participando da seleção. Faltam apenas as Escolas: Professora Eliana Provazi, José Ferreira da Silva e Ciep Brizolão 487 Oswaldo Luiz Gomes. Conforme a ACCAC, existe uma estimativa de que 300 alunos sejam pré-selecionados, e, desse número, sairão os 100 contemplados com as bolsas de estudo. A seletiva começou no dia 17 de fevereiro e termina no próximo dia 18 de março – falou o secretário.

A presidente da Associação, Emília Prota Bernardeli, que esteve presente ao evento e destacou que as aulas acontecerão no contraturno escolar, na ACCAC, a partir do dia 6 de abril.

– As seletivas estão observando critérios que envolvem as habilidades dos jovens, que por sinal, são extremamente talentosos. Estamos muito felizes com a repercussão e a adesão de todos os interessados. Nossos profissionais já avaliaram 150 jovens até o momento e o objetivo é preparar os alunos em cursos pré-profissionalizantes, trabalhando o hábito de uma boa expressão corporal, aprimorando e agregando conhecimentos lógicos. Desse modo, os integrantes da Companhia de Dança serão preparados para as diversas apresentações que acontecerão ao longo dos próximos meses no município – ressaltou.

Mais presenças

Estiveram presentes a vereadora e primeira-dama Fernandinha e os secretários municipais: Elias Vargas (Ordem Pública), Ricardo Moraes (Comunicação e Transparência) e Flávio Marinheiro (Administração).