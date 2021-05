Porto Real inicia projeto de urbanização e nivelamento de calçadas

Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 17:09 horas

Porto Real – O bairro Jardim das Acácias foi o primeiro contemplado com uma série de melhorias provindas de uma parceria entre a prefeitura de Porto Real e o Governo do Estado, junto a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). As obras foram iniciadas pela Rua Salvador nesta terça-feira, dia 18, que passou pelo concretamento das calçadas.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), esse serviço promoverá a concretagem de 2.450m³ de calçadas. “Nós fizemos um levantamento em todas as ruas municipais, para assim montar um plano de ação. Agora, com essa parceria, poderemos colocar em prática esse planejamento, atuando primeiramente nas ruas que mais necessitam de melhorias”, explicou o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva.

O prefeito Alexandre Serfiotis esteve presente no local para o início das obras. “Estamos trabalhando para superar as dificuldades encontradas em nosso primeiro ano de governo, e as condições das vias públicas é algo que nos chamou a atenção. Quero ainda agradecer ao governador Cláudio Castro, pois através dessa parceria, além de agregar um valor estético que deixará os bairros mais bonitos, também agregará segurança dos moradores por ganharem um local adequado e seguro para andar”, ressaltou o prefeito Alexandre Serfiotis.