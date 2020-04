Porto Real instala barreiras sanitárias nos acessos da cidade

Matéria publicada em 9 de abril de 2020, 19:47 horas

Porto Real- A operação barreiras sanitárias acontece nos principais acessos ao município, e foi iniciada nessa semana, pela prefeitura de Porto Real em mais uma ação de combate à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

A temperatura dos passageiros e motoristas dos veículos está sendo checada e moradores de Porto Real que apresentem febre ou sintomas da doença são encaminhados às unidades de saúde do município. Os passageiros não residentes com sintomas da Covid-19 estão sendo impedidos de entrar em Porto Real. Para facilitar o controle de acesso, as entradas secundárias do município foram fechadas.

– Temos dez entradas no município. Fechamos apenas as secundárias e as principais tem pontos de controle de acesso. No decorrer da operação entendemos que a Ponte Francisco Fonseca precisou ser liberada, por solicitação dos produtores rurais, pois há muitos que dependem exclusivamente do local para o desenvolvimento do trabalho no campo. Agradecemos a compreensão da população e pedimos desculpas pelo transtorno que é inegável, porém indispensável nos dias em que estamos vivendo – disse o prefeito Ailton Marques, que acompanhou as operações durante todo o dia e agradeceu a dedicação dos servidores municipais envolvidos.

O secretário de Ordem Pública, Carlos Machado, destacou a importância das orientações dadas aos motoristas de carretas e caminhões.

– Vale lembrar que as carretas, caminhões e ônibus de funcionários de empresas também estão sendo orientados, a seguirem por uma rota planejada, a fim de evitar a circulação de pessoas de regiões com maior incidência da doença no município – finalizou. A operação de restrição de acesso a Porto Real é uma ação conjunta das secretarias de Ordem Pública e de Saúde, com apoio da secretaria de Obras.