Porto Real instala mais de 70 câmeras nos principais acessos do município

Matéria publicada em 23 de abril de 2020, 18:43 horas

Porto Real- O sistema de videomonitoramento, já está em fase de implantação, desde a última semana. A prefeitura vai distribuir nos principais acessos de Porto Real um total de 76 câmeras. Serão seis câmeras de leitura de placas (LPR); 10 com movimento horizontal e vertical, além de zoom óptico de 20x e outras 60 câmeras fixas, distribuídas para monitoramento urbano.

Das 60 câmeras fixas, seis serão usadas em escolas específicas para reconhecimento facial. Além disso, os profissionais da Secretaria de Ordem Pública, devidamente treinados, terão acesso às imagens ao vivo, 24 horas por dia, através do Centro de Controle Operacional (CCO), localizado à sede da SMOP, onde as mesmas também ficarão arquivadas.

– Estamos empenhados em proporcionar à população uma cidade ainda mais segura para se viver. É fundamental manter as condições necessárias a fim de preservar a qualidade de vida, bem como o direito de ir e vir de qualquer cidadão, contribuindo para o aprimoramento do trabalho das forças de segurança pública. Vale ressaltar que todas as imagens serão geradas em alta resolução e a população também poderá visualizar as câmeras. Através do site da Prefeitura, será disponibilizado um link de acesso ao serviço de videomonitoramento, em tempo real – contou o prefeito Ailton Marques.

O secretário de Ordem Pública, Carlos Machado, disse que em torno de 15 dias o sistema começará a fase de testes.

– Trata-se de um sistema integrado de segurança urbana. As câmeras estão sendo instaladas, de maneira gradativa, juntamente à instalação dos equipamentos do Centro de Controle Operacional. Todos os equipamentos utilizados no projeto, são de categoria mundial e utilizados nos mais diversos países, principalmente pela qualidade de imagem e confiabilidade do hardware. Até o mês de maio já estaremos em fase de testes da operação – salientou o secretário.