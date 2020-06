Porto Real investe em melhorias na saúde durante a pandemia

Matéria publicada em 4 de junho de 2020, 17:26 horas

Porto Real– Mesmo em tempos de pandemia da Covid-19, nos últimos dois meses a prefeitura de acelerou obras e contratou serviços para melhorar o atendimento de saúde no município. Os trabalhos efetuados pelas Secretarias de Obras e Serviços Públicos e de Saúde envolvem estrutura física e questões como mobilidade, proteção e acesso dos profissionais da área e dos pacientes.

O prédio do antigo Policlínico do Jardim das Acácias, assim como a Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro; bem como as USFs do Jardim Real e do São José e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) receberam diversos serviços de revitalização e manutenções variadas em suas estruturas. Além disso, o Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis contou com a ampliação do CTI e das medidas sanitárias de isolamento; reforma nos leitos da Maternidade e a construção do morgue (necrotério).

– Estamos mobilizando as equipes com todos os cuidados e medidas de proteção necessárias no intuito de ampliarmos as condições de enfrentar esse momento de pandemia. O combate ao novo coronavírus tem sido prioridade, no entanto, não podemos deixar de aprimorar outras linhas de serviços de saúde, ofertando um atendimento de qualidade à população e boas condições de trabalho aos profissionais envolvidos – considerou o prefeito Ailton Marques.

O secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, analisou o impacto positivo das intervenções que vêm sendo realizadas.

– As melhorias auxiliam na proteção dos pacientes e dos profissionais, organizando e ampliando a funcionalidade e o fluxo dentro das unidades de saúde. Com isso, é possível dar melhor suporte ao quadro clínico do paciente e ao trabalho realizado pela Secretaria – relatou o secretário, que ainda citou outras ações realizadas.

– Podemos enumerar outras realizações como: criação da sala de intubação para Covid no Pronto Socorro (PS) e também de isolamento para o primeiro atendimento e coleta de exames no repouso do PS; implantação de leitos de UI ao lado do CTI; tomografia computadorizada; a enfermaria com isolamento para os pacientes de Covid-19 e os testes rápidos do novo coronavírus, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, distribuídos entre o Hospital e as USFs. Trabalhos como esses demonstram a preocupação da gestão em promover e assegurar cada vez mais um atendimento qualificado em saúde – concluiu Luiz Fernando.