Porto Real participa do Fórum Regional do Turismo Fluminense edição Agulhas Negras

Matéria publicada em 28 de abril de 2022, 17:09 horas

Porto Real- Por meio de um stand interativo, o município de Porto Real marcou presença na edição Agulhas Negras do Fórum Regional do Turismo Fluminense, realizado em Itatiaia. O evento foi promovido pela Secretaria Estadual de Turismo (SETUR-RJ) e pela Companhia de Turismo do Estado do Rio (TurisRio) e visou incentivar o setor turístico na região das Agulhas Negras.

Para o prefeito Alexandre Serfiotis, a retomada dos setores de turismo e cultura em Porto Real passa pelo planejamento, além da participação de eventos como o Fórum. “Desde o último ano, estamos promovendo eventos que possam valorizar esse setores, e por meio do Fórum, também aprendemos e compartilhamos técnicas para que isso aconteça no período pós-pandemia”, disse Serfiotis.

Segundo a secretária de Educação, Cultura e Turismo, Maria Madalena Ferreira, durante o evento o stand de Porto Real pode apresentar a Cultura Italiana, principalmente a culinária que é tão forte no município. Já o diretor de Cultura de Porto Real, Marcelo Stocco, destaca que esse evento é um grande incentivo aos artesãos e expositores de Porto Real, pois coloca em pauta assuntos importantes para o desenvolvimento do setor.

Além disso, os representantes de Porto Real puderam participar de mesas sobre experiências e tendências, degustação, artesanato e apresentações culturais com os demais representantes dos municípios da região das Agulhas Negras: Resende, Itatiaia e Quatis.