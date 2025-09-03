Porto Real promove passeio cultural com participantes do Nova Geração

Porto Real – Os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de Porto Real, Nova Geração da Melhor Idade, participaram nesta quarta-feira (3), de um passeio interativo no Eco Parque, em Resende. A ação buscou promover a união e a troca de experiências em meio a natureza, reunindo profissionais de diversos setores da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação.

A primeira atividade foi um café compartilhado e na sequência, as Assistentes Sociais do CRAS Novo Horizonte promoveram uma palestra sobre a Campanha Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio e a promoção da saúde mental. Por último, os idosos fizeram um aulão de dança e participaram de diversas brincadeiras e dinâmicas.

“Nosso objetivo é sempre promover a proteção social básica e prevenir situações de risco e exclusão social. Através de atividades como esta, onde incluímos ações culturais, de esporte e lazer, contribuímos para uma vida coletiva mais participativa e para o desenvolvimento de projetos de vida mais positivos para os usuários”, analisa o secretário

da pasta Aguinaldo da Casa dos Colchões.

Estiveram presentes a subsecretária Grazi Macedo e os diretores Jackson Alves, Leo Campos e Rita de Cassia Rosa.