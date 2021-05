Porto Real realiza campanha “Abraço Quentinho”

Matéria publicada em 28 de maio de 2021, 08:49 horas

Porto Real – A campanha “Abraço Quentinho”, realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Porto Real, para recolhimento de agasalhos e cobertores a serem destinados às famílias em vulnerabilidade social, será mantido até o próximo dia 2. A meta é ampliar as doações.

– Percebemos que muitas pessoas ainda não tiveram tempo para separar as doações. Já conseguimos uma grande quantidade na arrecadação da campanha, mas sempre é bom podermos ampliar – ressaltou a secretária de Assistência Social, Valéria Sá.

A distribuição das doações terá início no próximo dia 7 e será feita em duas fases. Atualmente as equipes da prefeitura trabalham na separação e higienização das peças, que estão sendo divididas por tamanhos.

Para quem deseja fazer doações o município conta com nove postos de recolhimento. Nos locais há uma caixa decorada, com a inscrição da campanha. Os pontos de doação são: sede da prefeitura, sede da Secretaria de Assistência Social; Casa do Imigrante no Horto Municipal; Lulinha Supermercado; Bazar da Divisa Supermercado; Academia Imperial; Corpus Academia, Igreja IPV e na unidade dos Correios em Bulhões.

Para doações em grandes quantidades a prefeitura disponibiliza equipes para coleta das peças. O agendamento pode ser feito pelo telefone (24) 3353-1779.

– É surpreendente a quantidade de peças que já foram arrecadadas, o que mostra que a solidariedade do povo de Porto Real está sempre em alta. Esta campanha simboliza o abraço solidário coletivo entre os nossos munícipes – disse o prefeito Alexandre Serfiotis.