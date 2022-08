Porto Real realiza campanha de Vacinação Antirrábica no bairro Ettore

Matéria publicada em 22 de agosto de 2022, 18:23 horas

Porto Real- A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do setor de Vigilância Sanitária, realizou no último sábado, 20 de agosto, a campanha de Vacinação Antirrábica em cães e gatos no bairro Ettore.

De acordo com o setor, foram 14 gatos e 83 cachorros vacinados. Por último, a Vigilância Sanitária explica que quem não levou os animais na data, basta se dirigir ao bairro Village na próxima semana, 27 de agosto, quando será realizada uma nova campanha.